En Afrique, la Russie à la manœuvre

27:21 © France24

Alors que Moscou a engagé ses troupes en Ukraine, c’est une autre guerre, plus souterraine, que mènent en Afrique les Russes, opposés notamment à la France. Avec quelles méthodes et pour y faire quoi ? Le regard de notre grand témoin, Antoine Glaser, journaliste et écrivain, spécialiste de l’Afrique.