Le monde dans tous ses États

Ukraine : jusqu’où Vladimir Poutine veut-il réécrire l’histoire ?

28:15 Poutine veut réécrire l'histoire © France 24

L’Ukraine est entrée dans sa deuxième année de guerre face à un envahisseur, la Russie, bien décidé à imposer sa loi et son récit des événements : une opération visant seulement à "libérer" l’Ukraine de prétendus néonazis et la ramener vers sa mère patrie. Jusqu’où Vladimir Poutine veut-il réécrire l’histoire ? L'analyse de l'historienne Sabine Dullin, spécialiste de l’empire russe et soviétique à Sciences Po Paris.

