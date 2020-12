Franck Riester : "On espère toujours qu'il y aura un accord sur le Brexit dans les prochains jours"

MARDI POLITIQUE © France 24 / RFI

Par : Roselyne FEBVRE | Valérie GAS

Britanniques et Européens se dirigent-ils tout droit vers le "no deal" ? C’est la question qui se pose à trois semaines de la sortie définitive du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les deux protagonistes n'arrivent toujours pas à trouver un accord. La France acte-t-elle déjà un échec des négociations ? Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité est l'invité de "Mardi politique".