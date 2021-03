Geoffroy Didier : "Nicolas Sarkozy n'est pas traité comme un justiciable comme les autres"

MARDI POLITIQUE © France 24

Nicolas Sarkozy a été condamné lundi à trois ans de prison, dont un ferme, pour corruption et trafic d'influence dans le procès dit des "écoutes". Les juges ont suivi le réquisitoire du parquet national financier. Les avocats ont fait appel. Geoffroy Didier, député européen Les Républicains et vice-président de la région Île-de-France, est l’invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi politique".