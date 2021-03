Amélie de Montchalin : "Le président est une locomotive pour les droits des femmes"

Ce lundi, le 8 mars, marquait la traditionnelle Journée internationale des droits des femmes. L’occasion de faire le point sur les mesures d'égalité salariale et le nombre de femmes aux postes de direction. La France a progressé car la loi l'y oblige, mais il y a encore du retard, notamment dans la fonction publique. Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, est l’invitée de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi politique".