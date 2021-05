Aurore Bergé : "La classe politique doit montrer son unité aux côtés des policiers"

Mercredi, les policiers manifesteront devant l’Assemblée nationale après la mort de deux de leurs collègues ces dernières semaines. Au centre de leurs revendications : une réponse pénale plus sévère pour leurs agresseurs. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, se joindra aux manifestants. Sera-t-il à sa place ? Aurore Bergé, députée LREM des Yvelines et présidente déléguée du groupe LREM à l’Assemblée, est l’invitée de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi politique".