Patrick Kanner : "Nous devons adopter le vote électronique"

Mardi politique © France 24

Les socialistes ont relevé la tête dimanche avec de bons résultats aux élections régionales et départementales, même si la droite obtient plus de régions. Mais c'est l’abstention qui a marqué le scrutin. Comment mobiliser les électeurs ? Quel candidat pour la gauche en 2022? Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat est l’invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi politique".