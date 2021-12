Jean-Luc Mélenchon : "Éric Zemmour est monté d'un cran"

Mardi politique © France 24 / RFI

Par : Roselyne FEBVRE Suivre | Valérie GAS

Dimanche, Jean-Luc Mélenchon tenait son meeting à La Défense, où étaient réunies près de 5 000 personnes. Quelques heures plus tard, Éric Zemmour tenait le sien à Villepinte avec plus de 10 000 personnes – un rassemblement émaillé de violences. Roselyne Febvre et Valérie Gas reçoivent Jean-Luc Mélenchon, candidat de l'Union populaire a l'élection présidentielle.