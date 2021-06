Le 23 avril, Thomas Pesquet décollait avec la Mission Alpha depuis le centre spatial Kennedy pour sa deuxième mission en orbite autour de la Terre, six mois à bord de la Station spatiale internationale. De quoi est fait son quotidien, comment vit-on dans l'espace, qu'est-ce qu'on y fait ? Tous les mois, Thomas Pesquet nous donne des nouvelles de l'ISS, en orbite à 400 km au-dessus de nos têtes, avec sept personnes à bord en ce moment. Et même si Thomas Pesquet est familier des lieux, en 5 ans, il y a eu quelques changements qu'il nous présente dans ce premier journal de bord.

Thomas Pesquet nous partage son journal de bord, qu'il enregistre le week-end, en plus de tout le versant explication, sensibilisation, inspiration de sa mission. Communiquer vers le grand public, notamment auprès des plus jeunes, fait pleinement partie du cahier des charges d'un astronaute.

Enfin, on le sait, l'espace est un univers hostile, et le 12 mai, cette réalité s'est rappelée à tout le monde à bord de l'ISS. Un débris spatial a endommagé la protection thermique du bras robotique Canadarm2, situé à l'avant du complexe orbital. U Cet incident sérieux et rare n'affecterait pas les missions actuelles de l'instrument, qui sert à déplacer des modules externes de l'ISS.

