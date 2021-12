Scholz: une nouvelle Allemagne ?

Après 16 années au pouvoir, Angela Merkel cède sa place à Olaf Scholz. Jusque là vice-chancelier, le social-démocrate va-t-il impulser un changement à la tête d'une nouvelle coalition hétéroclite alliant verts et libéraux ? On va plus loin avec Gauthier Rybinski et Corentin Pennarguear de l'hebdomadaire L'Express.