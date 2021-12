2021-12-13 20:36 ON VA PLUS LOIN

L'Union Européenne sanctionne le Groupe Wagner considéré comme l'agent provocateur du Kremlin dans nombre de conflits à travers la planète. Est-ce une manière d'éviter de nouvelles sanctions contre la Russie ? On va plus loin avec Anne Nivat et Julian Colling, correspondant de France 24 à Moscou. Regards croisés aussi sur la reprise du procès contre l'ONG Mémorial qui risque la dissolution.

