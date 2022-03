Ukraine: comment arrêter la Russie ?

Alors que les initiatives se multiplient au plan diplomatique, la question des objectifs reste entière: faut-il simplement freiner l'avancée russe, sauver le maximum de vies civiles ou bien armer les Ukrainiens voire même préparer la riposte en cas de débordement ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Virginie Herz. Regards croisés aussi sur l'embargo pétrolier et gazier: peut-on se passer de l'énergie russe ?