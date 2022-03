Ukraine: non à la "finlandisation" ?

12:29 Ukraine © France24

La Russie pose enfin une condition claire pour un éventuel compromis: l'adoption par l'Ukraine d'un statut neutre à l'image de la Suisse, l'Autriche ou la Finlande. Kiev a-t-elle raison de rejeter ce modèle dicté par Moscou ? On va plus loin avec Marc Semo et Gauthier Rybinski.