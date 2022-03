Zelensky: la mauvaise conscience de l'Occident ?

12:49

Le président ukrainien ne cesse d'alerter les dirigeants occidentaux face aux crimes de guerre commis dans son pays. Prenant les opinions publiques à témoin, il agite notre mauvaise conscience. Et si c'était lui, le véritable "leader de la paix" et du monde libre ? On va plus loin avec François Durpaire et Gauthier Rybinski.