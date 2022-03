Zelensky: un main tendue vers Moscou ?

17:21

Volodymyr Zelensky se dit prêt à discuter du statut du Donbass et de la Crimée moyennant des "garanties de sécurité" pour l'Ukraine. Suffisant pour Moscou ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Gauthier Rybinski. Regards croisés aussi sur la Journée internationale de l'Eau.