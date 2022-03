Zelensky: l'étape française

18:00

Après plusieurs parlements occidentaux, Volodymyr Zelensky s'exprime devant la représentation nationale française. L'occasion d'appeler les dernières entreprises françaises encore présentes à quitter la Russie sous peine de soutenir la "machine de guerre russe". Un discours qui porte ? On va plus loin avec Zyad Limam et Gauthier Rybinski. Regards croisés aussi sur la menace que fait planer la guerre sur l'accès à l'alimentation, notamment en Afrique subsaharienne.