Le Drian: à quand des actes de Moscou ?

16:23

Dans un entretien accordé à France 24 et RFI, Jean-Yves Le Drian appelle la Russie à aller au-delà des paroles et à cesser de bombarder Marioupol pour permettre l'évacuation. Une fermeté payante ? On va plus loin avec Zyad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine et le chroniqueur Bruno Daroux.