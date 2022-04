Ukraine: enfin l'espoir après Istanbul ?

Pour la première fois, la Russie évoque des progrès significatifs et laisse entrevoir une désescalade à l'issue des pourparlers d'Istanbul avec l'Ukraine. Enfin un espoir ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur le rapport d'Amnesty International.