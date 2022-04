Ukraine: la guerre du gaz a commencé ?

15:51

Gazprom suspend ses livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie alors que Vladimir Poutine menace d'une riposte "rapide et foudroyante" tout état qui interviendrait dans la guerre en Ukraine, sans toutefois préciser où commence pour lui une "intervention étrangère". Le risque d'une internationalisation du conflit ? On va plus loin avec Zyad Limam et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur les prochaines élections législatives en France.