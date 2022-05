Mort de Shireen Abu Akleh : le risque d’un embrasement au Proche-Orient ?

On va plus loin © capture France 24

La chaîne Al-Jazira accuse Israël d’avoir tué l’une de ses journalistes vedettes, la Palestino-Américaine Shireen Abu Akleh, lors d’un raid en Cisjordanie. Un drame lourd de menaces dans une région en proie à un regain de violences ces dernières semaines ? On va plus loin avec Zyad Limam et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur la tournée de Sergueï Lavrov dans le monde arabe, à la recherche de soutiens dans la "crise du gaz" liée à la guerre en Ukraine.