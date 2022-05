Ukraine : une justice exemplaire ?

Le premier procès pour crimes de guerre s'est déroulé à Kiev mercredi, moins de 3 mois après la commission des faits. La justice ukrainienne est pressée de juger les responsables d'exactions commises sur son sol. Une nécessaire célérité ? "On va plus loin" avec Zyad Limam et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur le groupe Lafarge, dont la mise en examen pour "complicité de crimes contre l'humanité" concernant ses activités jusqu'en 2014 en Syrie a été confirmée.