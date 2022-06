Guerre en Ukraine : l'arme alimentaire de la Russie

Afin de contourner le blocus russe du port d'Odessa, Moscou se dit prêt à coopérer avec la Turquie pour permettre le transit des céréales actuellement stockées en Ukraine. La Russie est-elle prête à éviter une crise alimentaire mondiale ? "On va plus loin" avec Marie-Roger Biloa et Virginie Herz. Regards croisés aussi sur l'offensive diplomatique d'Israël en direction du Golfe et de l'Afrique.