Ukraine: négocier maintenant ?

Boris Johnson réitère son opposition à toute négociation immédiate entre l'Ukraine et la Russie, qui selon lui nuirait à la "stabilité mondiale". Est-ce vraiment une erreur de promouvoir le dialogue maintenant ? On va plus loin avec Anne Nivat et Gauthier Rybinski.