L'AIEA est en route pour Zaporijia, la centrale nucléaire la plus grande d'Europe qui, au coeur des combats en Ukraine, fait craindre un accident radioactif... Alors que l'armée ukrainienne sonne déjà la reconquête du sud, en commençant par Kherson. En a-t-elle les moyens ? On va plus loin avec Anne Nivat et Baptiste Fallevoz. Regards croisés aussi sur l'insurrection sadriste en Irak.