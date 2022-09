Extrême-droite: la fin du "front européen" ?

Audio 16:57 Audio 16:57

16:57

Après la Suède, l'Italie pourrait prochainement voir l'avènement d'une coalition emmenée par l'extrême-droite. L'Europe, jusque là unie sur le dossier ukrainien notamment, pourrait-elle se fracturer ? On va plus loin avec Patricia Allémonière et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur l'alliance Chine-Russie: jusqu'où est prêt à aller Pékin pour soutenir Vladimir Poutine ?