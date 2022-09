Macron: l'appel aux non-alignés

Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies appelle les non-alignés à prendre fait et cause pour l'Ukraine face au "nouvel impérialisme" incarné par la Russie qui déstabilisé la paix mondiale, les marchés alimentaires et énergétiques et remet en cause de manière unilatérale les frontières. A-t-il convaincu les pays du Sud ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Gauthier Rybinski.