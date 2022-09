Russie : l'annexion de trop ?

Audio 16:02 Audio 16:02

16:02

Vladimir Poutine s'apprête à déclarer l'annexion d'une partie de l'Ukraine. À peine achevés les simulacres de référendums dans plusieurs régions, le Kremlin veut donc rattacher à la Russie des territoires qui échappent pourtant à son contrôle. Aveu d'échec ou prétexte à tous les dérapages ? "On va plus loin" avec le chroniqueur Bruno Daroux et Hamdam Mostafavi, directrice adjointe de L'Express. Regards croisés aussi sur la crise en Iran qui débouche sur des bombardements au Kurdistan irakien.