Aux abois après un premier mois calamiteux aux affaires, Liz Truss tente déjà de convaincre le parti conservateur de la maintenir à la tête du gouvernement britannique. Son discours en clôture du congrès Tory peut-il la sauver ?On va plus loin avec Patricia Allemonière et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur la Russie qui tente de faire main basse sur l’électricité ukrainienne de la centrale de Zaporijjia.