Johnson: l'heure de vérité

27:47 UK © France24

Un an après le scandale du "partygate" qui lui a coûté son poste de Premier Ministre, Boris Johnson justifie devant une commission d'enquête parlementaire sa présence à des soirées organisées à Downing Street au temps du confinement. La fin de sa carrière politique ? On va plus loin avec Anne-Elisabeth Moutet et Gauthier Rybinski.