Ukraine: l'équilibre de la terreur ?

28:09 Ukraine © France24

Comment des drones parviennent-ils à atteindre Moscou ? Comment interpréter ces incursions ? Volonté des Ukrainiens de riposter en affectant l'opinion publique russe ? Ou leurre du Kremlin pour justifier une éventuelle mobilisation générale ? On va plus loin avec Zyad Limam, Gauthier Rybinski et Julian Colling à Moscou.