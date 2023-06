Naufrage d'un bateau de migrants : une nouvelle onde de choc en Europe

Un nouveau drame de l’immigration s'est produit au large de la Grèce : 78 personnes sont mortes et 500 autres portées disparues dans le naufrage de leur embarcation, le plus meurtrier depuis 2016. L’inaction de Frontex est pointée du doigt. Un accord européen asile immigration a été conclu pour un partage plus équitable dans la prise en charge des réfugiés. Roselyne Febvre reçoit Bruno Jeudy, éditorialiste politique, Philippe Ridet grand reporter au Monde et Catherine Tricot de la revue Regards. Une émission en partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani.