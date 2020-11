Guerre au Sahel : l'ombre du califat

17 mn

France 24 a embarqué avec les forces spéciales du Niger : dans cet épicentre du djihadisme en Afrique de l’Ouest, les "franchises" du groupe État Islamique et d’Al-Qaïda se disputent le projet de l’avènement d’un vaste "califat" au Sahel. Les habitants de la région sont pris entre deux feux, redoutant les jihadistes infiltrés parmi la population et vivant dans la peur de représailles. Quatre mille civils ont péri dans cette zone pour la seule année 2019. Pour le gouvernement nigérien, deux objectifs : la sécurité des habitants et la reconquête des territoires, pour éviter que le "califat" ne renaisse de ses cendres sur le continent africain.