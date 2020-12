"À notre tour !", quand des jeunes s’unissent contre le racisme

REPORTERS © FRANCE 24

Par : Hanna ASSOULINE 40 mn

ll y a deux ans, de jeunes Français, juifs et arabes, ont décidé de s'unir pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, à l'initiative de SOS Racisme. La reporter Hanna Assouline les a suivis alors qu’ils sillonnaient le pays, là où les communautés ne se mélangent plus, pour aborder sans filtre tous les sujets qui fâchent et ainsi renouer le dialogue. L'occasion de mesurer à quel point le racisme gangrène la société française, mais aussi de constater que le dialogue, utile, peut contrer la haine. Un reportage qui donne à voir une parole rare, tantôt glaçante, tantôt porteuse d'espoir.