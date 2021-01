Colombie, une paix si fragile

REPORTERS © FRANCE 24

Par : Pascale MARIANI | Juan OROZCO

Fin 2016, après d'âpres négociations et un référendum perdu, le gouvernement colombien et la guérilla des Farc signaient un accord de paix historique. Quatre années plus tard, le cycle de la violence en Colombie ne s'est pas interrompu. Le pays reste confronté à des attaques contre des civils, à l'assassinat de leaders locaux et d'anciens combattants démobilisés. Nos reporters ont rencontré des anciens membres des Farc qui ont refait leur vie et tourné la page de la guerre, bien conscients que cette paix est incertaine et difficile.