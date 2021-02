Afghanistan-Pakistan : les chiites Hazaras, cibles des extrémistes sunnites

Par : Sonia GHEZALI | Shahzaib WAHLAH | Solène CHALVON FIORITI 21 mn

De part et d'autres de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, la minorité hazara, qui pratique un Islam chiite, est devenue une cible de choix pour différents groupes terroristes sunnites (Taliban, groupe État islamique). Dans le sud-ouest du Pakistan, les Hazaras vivent parqués dans des ghettos ethniques. Peu d’informations filtrent de cette région très instable, interdite d’accès aux étrangers. Du côté afghan, les Hazaras sont également visés par des groupes jihadistes et certains assurent eux-mêmes leur sécurité. Reporters est allé à leur rencontre.