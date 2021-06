Afghanistan : voyage en pays taliban

Par : Solène CHALVON FIORITI | Margaux BENN 41 mn

Le président Joe Biden s’est engagé à retirer les troupes américaines d’Afghanistan d’ici le 11 septembre 2021. Dans leur sillage, les chancelleries occidentales réduisent leurs effectifs et rapatrient leur personnel. Le terrain est donc libre pour un retour des Talibans, vingt ans après avoir été chassés du pouvoir par une coalition militaire menée par les États-Unis au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Pour Arte et France 24, nos correspondantes Solène Chalvon-Fioriti et Margaux Benn ont pu voir au plus près ce qu'il en était dans les écoles, les tribunaux, la vie quotidienne des Taliban.