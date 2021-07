Nord Stream 2 : le pipeline de la discorde

Sous la mer Baltique, le gazoduc Nord Stream 2 doit relier la Russie à l'Allemagne. © France 24

Par : Anne MAILLIET | Élena VOLOCHINE | Gulliver CRAGG 20 mn

En mer, loin des regards, le chantier Nord Stream 2 reste inachevé. La Russie et l'Allemagne souhaitent terminer au plus vite ce gazoduc qui doit les relier. Cependant, des ONG écologistes, l'Europe, l'Ukraine ou encore les États-Unis sont partis en guerre contre ce projet aux enjeux économiques mais aussi géopolitiques. Reportage de nos correspondants en Allemagne, en Russie et en Ukraine.