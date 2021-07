Les "Justes" du Rwanda : rencontre avec les héros du génocide

Joséphine Dusabimana. © France 24

Par : Luc LAGUN-BOUCHET 45 mn

En 1994, le Rwanda bascule dans une folie meurtrière. En seulement trois mois, plus de 800 000 Rwandais, des Tutsi essentiellement, sont massacrés par la majorité hutue. Et les rares Hutu qui tentent de s'interposer sont exécutés. Pourtant, quelques-uns vont risquer leur vie pour venir en aide aux Tutsi. Qui sont ces courageux anonymes ? Pourquoi ont-ils fait ce choix ? Comment s’y sont-ils pris ? Le documentaire de Luc Lagun-Bouchet s'intéresse à ces hommes et ces femmes que l'Histoire a oubliés mais qui ont fait preuve d'humanité aux heures les plus sombres du génocide.