Soudan, les sacrifiés du pétrole

Reporters © France 24

Par : Mohamed FARHAT 25 mn

L'exploitation pétrolière dans l’État du Kordofan-Occidental, qui renferme l’une des plus importantes réserves du Soudan, provoque une crise sanitaire. La population locale absorbe de nombreux résidus pétroliers, notamment dans l’eau, entraînant et une recrudescence de maladies et de nombreuses malformations chez les nouveaux-nés. Or, les habitants ont longtemps ignoré les dangers de cette exploitation de "l'or noir", réalisée dans le cadre d’une coopération sino-soudanaise.