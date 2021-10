Le Costa Rica, champion du climat

Reporters. © France 24

Par : Matthieu COMIN | Laurence CUVILLIER 1 mn

En quelques années, ce petit pays d’Amérique centrale s’est peu à peu converti en laboratoire mondial de la décarbonation. Le Costa Rica est le seul pays tropical à avoir réussi à inverser le processus de déforestation et plus de la moitié de ce pays, dont la superficie fait moins d’un dixième de la France, est couverte de forêts. Et il est l'un des rares pays au monde à puiser quasiment toute son énergie dans des sources renouvelables (99 %). Un précédent inspirant et audacieux pour des grandes puissances qui disposent pourtant de moyens économiques bien plus importants pour atteindre leurs objectifs climatiques. Le reportage de Laurence Cuvillier et Matthieu Comin.