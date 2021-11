Prêtres : une vie de célibat ?

Prêtres : une vie de célibat ? © France 24

Par : Alexandra RENARD | Georges YAZBECK 2 mn

L'Église catholique impose des restrictions drastiques à ceux qui la servent. Contrairement aux moines, les prêtres ne prononcent pas de vœux de chasteté mais sont astreints au célibat et donc à une continence absolue. Pourtant, beaucoup de prêtres ont une sexualité active et mènent une vie amoureuse, hétérosexuelle ou homosexuelle. Des prêtres et leurs proches ont accepté de témoigner à propos de leurs doubles vies, souvent secrètes et interdites.