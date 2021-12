Quand l'empire du porno vacille

Par : François RIHOUAY | Fanny CHAUVIN | Loubna ANAKI 1 mn

En Amérique du Nord, l'industrie du porno est florissante. Au Canada, les tournages – généralement à petit budget – s’enchaînent et les vidéos se retrouvent ensuite sur des plateformes de streaming qui comptent parmi les sites web les plus visités au monde. Mais tous les films X ne sont pas produits de manière légale et un certain nombre de contenus sont publiés sans le consentement des personnes concernées. Dans certains cas, il s’agit même de viols ou de pédocriminalité. Une enquête de nos reporters François Rihouay, Fanny Chauvin et Loubna Anaki.