Entre le Kenya et l'Ouganda, une frontière indécise (3/4)

Par : Séverine BARDON | Bastien RENOUIL | Olivier MARZIN 1 mn

Situé en Afrique de l'Est, dans le lac Victoria, l'îlot de Migingo connait l'une des plus fortes densités de population au monde. Il accueille plusieurs centaines de personnes, venant d'Ouganda ou du Kenya, sur une surface plus petite qu'un terrain de football. Les deux pays ont des revendications territoriales sur ce bout de terre, proche des côtes kényanes, qui offre de précieux droits de pêche. Les Ougandais, environ un tiers de la population, y cohabitent avec les Kényans, sous l'œil des forces de l'ordre des deux nations. Un reportage de Bastien Renouil, avec Séverine Bardon et Olivier Marzin.