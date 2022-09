Côte d’Ivoire : vivre malgré la menace jihadiste

Par : Hanane FERDJANI | Samuel BERNARD | Hannane FERDJANI

Un assaut contre la base militaire de Kafolo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina Faso, s'est soldé, en juin 2020, par la mort de 14 soldats. D’autres attaques jihadistes ont suivi et les autorités ivoiriennes s’emploient à améliorer la situation sécuritaire. Pour France 24, Samuel Bernard a pu accompagner des patrouilles de surveillance et rencontrer les habitants de cette zone. Dans cette région frontalière, les Peuls assurent faire l’objet d'une surveillance particulière et dénoncent des traitements discriminatoires.