Centrafrique : l’emprise russe

24:34 Deux mercenaires russes du groupe Wagner assurent la sécurité du président de la république, Faustin-Archange Touadéra lors d'une cérémonie le 1er décembre 2019 © France 24/ Clément Di Roma

Depuis début 2018, des mercenaires de la société Wagner, une armée secrète au service du Kremlin, ont installé leur base en Centrafrique. Ils protègent le régime en échange de ressources minières et déploient une propagande agressive pour masquer les massacres, viols et actes de tortures dont ils sont accusés. Profitant de la perte d’influence française dans son ancienne colonie, déchirée par des décennies d’une guerre civile meurtrière, la Russie en a fait le laboratoire d’une nouvelle guerre de l’information qui mobilise les étudiants, l’univers du cinéma… et même la vodka. Un reportage de Carol Valade et Clément Di Roma.