Birmanie : la résistance à toute épreuve

16:50 Reporters - Birmanie © France 24

Par : Cyril PAYEN

Le 1er février 2021, l'armée birmane reprend le pouvoir, mettant brutalement fin à une parenthèse démocratique d'une décennie. En quelques mois, des milliers de civils vont être tués et des milliers d'autres jetés en prison. Alors qu'un gouvernement de l'ombre se forme rapidement, la résistance armée s'organise dans un pays coupé du monde, et entré en autarcie. Avec ce reportage exclusif tourné dans les maquis rebelles et les milieux clandestins de la résistance pro-démocratique, France 24 dresse un bilan de la guerre civile. De dissidents en exil, des chefs militaires rebelles et des déserteurs de l'armée birmane témoignent et dénoncent notamment le soutien croissant et décisif de la Russie.