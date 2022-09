Brésil : l'héritage Lula

Par : Louise RAULAIS | Fanny LOTHAIRE

Il est le candidat de l’espoir et du renouveau pour les uns, un démon du passé et un symbole de la corruption pour les autres. Luiz Inacio Lula da Silva, devenu en 2002 le premier président de gauche du Brésil, espère bien revenir à la tête du pays à l’issue de la présidentielle, dont le premier tour a lieu le 2 octobre. Alors que le duel avec le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro s’annonce sans merci, nos reporters Fanny Lothaire et Louise Raulais sont allées à la rencontre de la génération qui a grandi sous Lula.