Réchauffement climatique : le Pakistan sous les eaux

17:21 Reporters © France 24

Par : Sonia GHEZALI | Shahzaib WAHLAH 2 mn

Si le Pakistan n'est responsable que de moins de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, il figure parmi les pays les plus touchés par les événements météorologiques extrêmes dus au dérèglement climatique. Des pluies diluviennes s’y sont abattues cet été lors d’une mousson exceptionnelle. En quelques semaines, un tiers du pays s’est retrouvé sous les eaux, deux millions d'habitations ont été détruites et 1 700 personnes ont été tuées. En tout, 33 millions de personnes ont été touchées, soit un habitant sur sept. Reportage de Shahzaib Wahlah et Sonia Ghezali, avec la collaboration de Sameer Mandhro.