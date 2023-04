Le rêve américain des immigrés africains

17:04 Reporters © France 24

Par : Fanny ALLARD

Aux États-Unis, les Africains représentent 5 % des immigrés, une population qui connaît le plus fort taux de croissance. Pour beaucoup, l'Amérique est la terre de tous les possibles. Mais la réalité s'avère parfois difficile et les Africains se heurtent à diverses difficultés, dont une forme de racisme de la part de la communauté afro-américaine. Fanny Allard est allée à Washington, dans le Maryland et en Virginie pour rencontrer plusieurs de ces hommes et femmes venus s'installer aux États-Unis.