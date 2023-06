Aux États-Unis, l'entreprise Clearview AI collecte les visages en ligne, à l'aide de l'intelligence artificielle (IA). Ces données peuvent être utilisées pour identifier des criminels ou des espions. Mais que se passe-t-il si elles tombent entre de mauvaises mains ? Ce numéro de Reporters + est le fruit d'une enquête menée pendant près de deux ans par le bureau enquête de France 24. Il a été réalisé par Jessica Le Masurier et Romeo Langlois.

Les nouvelles technologies envahissent nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire. Avec la reconnaissance faciale, dans les rues des grandes villes, de plus en plus de caméras de surveillance connectées à des bases de données sont capables, grâce à l’intelligence artificielle, d’identifier précisément l'identité des personnes filmées.

De l'utilisation de la reconnaissance faciale

Lorsqu’il s’agit de reconnaître l’auteur d’un crime ou d’un délit, l’utilisation de cette technologie peut sembler normal. Mais que se passe-t-il lorsque la reconnaissance faciale est au service d’une dictature qui cherche à contrôler sa population ou de groupes d’intérêt économiques ou politiques ?

Le cas Clearview AI

L’un des plus importants acteurs dans ce secteur de la reconnaissance faciale a pour nom Clearview AI. Cette entreprise a pignon sur rue aux États-Unis, mais ses méthodes sont très critiquées. En effet, Clearview AI constitue sa base de données en récupérant sur les réseaux sociaux, sans aucune autorisation, les photos de tout un chacun. une méthode qui pose de sérieux problèmes d’éthique.

